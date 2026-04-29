При връщане на празната бутилка или кен - в магазин или специален автомат - сумата ще бъде възстановявана
Министерството на околната среда и водите предлага въвеждането на депозитна система за пластмасови и метални опаковки за напитки. Целта е да се повиши нивото на рециклиране у нас и да се намали замърсяването. Темата беше коментирана в предаването „Твоят ден“, където експерти обсъдиха както ползите, така и предизвикателствата пред подобна мярка.
Предложението предвижда при покупка на напитка потребителят да плаща допълнителен депозит, който ще бъде отбелязан отделно на касовата бележка. При връщане на празната бутилка или кен - в магазин или специален автомат - сумата ще бъде възстановявана.
Идеята следва вече утвърдени практики в редица европейски държави и има за цел да стимулира връщането и рециклирането на опаковки.
Според Ивана Радомирова от Съюза на пивоварите, системата трябва да се управлява от независимо юридическо лице без право на печалба. Финансирането ще идва от производителите и вносителите на напитки, както и от търговците, докато държавата ще упражнява строг контрол.
По думите ѝ България има шанс да изгради ефективен модел, като се възползва от европейските правила и натрупания опит.
Богомил Николов от „Активни потребители“ изрази по-скептична позиция. Според него системата няма да е пълноценна, тъй като не включва стъклените опаковки, а фокусът трябва да бъде и върху намаляването на употребата на пластмаса, а не само върху рециклирането.
Той подчерта, че по-високият депозит би довел до по-голяма събираемост, но насърчи и използването на бутилки за многократна употреба като по-устойчиво решение.
От своя страна Радомирова посочи, че в 18 европейски държави подобни системи вече работят успешно и водят до събираемост над 80%. По данни от проучване у нас депозит от около 20 стотинки се приема добре от потребителите.
Един от ключовите въпроси е дали всички търговци ще бъдат включени. Според Николов логиката е ясна - всеки, който продава напитки, трябва да приема обратно опаковките. В противен случай малките магазини могат да бъдат ощетени, ако клиентите предпочетат големи обекти с възможност за връщане на бутилки.
