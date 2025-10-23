Снимка: iStock
Това каза Петя Радева от "Екобулпак"
Национална кампания за разделно събиране на отпадъци стартира у нас. В нея участват четирите организации за оползотворяване на опаковки в България. Кампанията е придружена и от проучване, което цели да установи информирани ли сме, мотивирани ли сме и в крайна сметка изхвърляме ли боклука си разделно. Темата коментира Петя Радева от "Екобулпак" в "Обедния информационен блок" на NOVA NEWS.
► Резултатите от направено проучване сочат, че 44% от анкетираните заявяват, че събират разделно отпадъците си редовно, 36% - понякога, а 20% - никога.
Тези данни са причината за инициирането на кампанията „Купуваш. Ползваш. Рециклираш”, посочи тя. Целта на акцията е хората да разберат каква е ползата от разделното събиране.
► По нейни думи съществува широко разпространен мит, че контейнерите за рециклиране се събират заедно. Това категорично не е вярно, заяви Радева. И допълни, че трите контейнери се обслужват с различни камиони, което прави невъзможно смесването на боклука.
Радева каза, че у дома не е нужно да използваме различни кофи, а в отделен плик да поставяме отпадъците, след което да ги изхвърляме.
► Тя препоръча опаковките да бъдат празни, пластмасовите бутилки да бъдат смачкани, а хартиените кутии да бъдат сгънати. Така ще се намали обемът и контейнерите ще поемат повече опаковки.
► Четирите организации, които работят в България, обхващат около 200 общини. На сайтовете на организациите са публикувани локациите на контейнерите.
На сайта https://reciklirai.bg/ хората могат да се информират в коя община коя организация работи, да разберат какви са контейнерите.
► Ползите от рециклирането:
♦ Спестяват се природни ресурси.
♦ Пести се вода и електричество.
♦ Отпадъците се превръщат в нови опаковки и продукти.
♦ Опазва се околната среда.
► Как рециклирането помага в районите „Люлин" и „Красна поляна”.
Радева каза, че в тези райони хората събират разделно и контейнерите се използват по предназначение.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
