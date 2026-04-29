На лидерската среща между „Продължаваме промяната” и „Демократична България” трябва да се вземе разумно и отговорно решение. Видимо е за всички, че ПП, ДБ и ДСБ имат различен поглед върху някои неща. Това заяви в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS Велислав Величков, който е избран за депутат от ПП-ДБ.

„Всеки от нас има мнение, моето ще го кажа днес на заседанието на парламентарната група, което предстои”, каза още той и уточни, че е бил поканен в лиситите от Асен Василев, след което е получил подкрепа и от лидерите на ДБ. По думите му, ако коалицията се раздели на две групи, той ще бъде народен представител от „Продължаваме промяната”.

„Продължаваме промяната” и „Демократична България” решават на лидерска среща общото си бъдеще

Величков коментира още, че по време на предизборната кампания се е усещало напрежение, което, по думите му, в някаква степен е довело и до отлив на гласове. „Не може в една кампания да се отправят три различни послания. Това не звучи като силна коалиция, ако трябва да бъдем силна България в силна Европа”, посочи той.

„Преференциалната битка вътре за това кой да събере повече личен вот като че ли остави малко на заден план основната битка с опонентите ни на изборите. ПП не водеше преференциална битка, която на моменти стигаше до война. Желанието да влязат определени кандидати за народни представители от задни позиции, измествайки цели листи, бе много силно изявено в редиците на „Да, България””, каза Величков.

