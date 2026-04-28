Европейският парламент одобри нови общоевропейски правила за защита на кучетата и котките, които целят по-добро хуманно отношение към домашните любимци и ограничаване на незаконната търговия с тях.

В Европейския съюз има над 72 милиона кучета и около 83 милиона котки, показват данни на Европейската комисия. Досега на ниво ЕС съществуваха основно изисквания, свързани със здравния статус на животните при пътуване, но липсваха единни стандарти за отглеждане и развъждане.

С новите правила се въвежда забрана на редица вредни практики, включително купирането на уши и опашки, както и други форми на жестоко развъждане. Всички кучета и котки ще трябва да бъдат задължително идентифицирани с микрочип.

Регламентът поставя и минимални стандарти за условията в развъдници и приюти, с цел по-добра защита на животните и ограничаване на лоши практики в сектора. Според Европейския парламент пазарът на домашни любимци в ЕС се оценява на около 1,3 милиарда евро и се нуждае от по-строг контрол.

Организации за защита на животните приветстват мярката, като посочват, че тя ще помогне и в борбата с незаконния трафик на животни, включително от страни като България и Румъния.

Забранява се и близкородственото развъждане, както и селекцията на животни с крайно изразени физически белези, които могат да увредят здравето им, като например прекалено къси крайници. В определени случаи обаче ограничено развъждане ще бъде допустимо, например при породи с ниско генетично разнообразие.

Също така се забранява кръстосването между домашни и диви породи, тъй като това може да доведе до непредвидимо поведение, неподходящо за домашна среда.

Полицейските, военните и граничните кучета ще бъдат частично изключени от някои от изискванията, включително забраната за използване на определени обучителни средства като принудителни нашийници.

Редактор: Цветина Петкова