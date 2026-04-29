Почти цяла Европа е била обхваната от над средните за сезона горещини през 2025 година. Това посочват Световната метеорологична организация и Службата за климатичните промени на Европейския съюз „Коперник“.



2025-а е година, която счупи рекорди по отношение на горските пожари, температурите на морето и горещите вълни, на фона на засилващите се климатични промени. Повече от 95% от Стария континент е преживял температури над средните, докато горските пожари са опустошили над 1 милион хектара земя. Това прави континента ни най-бързо затоплящият се в света.

Резултатите от проучването показват, че климатичните промени имат все по-тежки последствия в Европа в момент, когато някои правителства се опитват да отслабят политиката за намаляване на емисиите заради икономически съображения.

