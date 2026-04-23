Галерия в Ню Йорк се превърна в „светилище”, посветено на феномена „тръмпизъм“
Пленумът на ВСС заседава след оставката на Борислав Сарафов
Спортни новини (22.04.2026 - късна)
Какви са новите предизвикателства пред бизнеса
Наръчник по киберсигурност - как да се предпазим от онлайн тормоз
150 години от Априлското въстание: Истории и разкази за героичното време
Екстремните горещини вече застрашават здравето и поминъка на над един милиард души по света, като щетите върху добивите и животновъдството се очаква да нарастват още. Това се посочва в нов доклад на Организацията по прехрана и земеделие.
Докладът показва, че честотата, интензитетът и продължителността на горещите вълни са се увеличили значително през последните 50 години. Животните също са силно засегнати - те приемат по-малко храна, пият повече вода и намаляват активността си, което се отразява пряко на производителността.
Световната метеорологична организация: Последните 11 години са най-горещите от 1850 г.
Като основни решения в доклада се посочват внедряването на системи за ранно предупреждение и осигуряването на по-добър достъп на фермерите до финансиране и застраховки срещу климатични рискове.
"Очевидно е, че екстремните горещини значително ще затруднят продуктивността на животновъдството, включително и в млечната индустрия, а в някои случаи дори ще доведат до увеличена смъртност сред животните. Така последствията се разпростират върху всички сектори на селското стопанство и хранителните системи", заяви директорът на Службата за изменение на климата, биоразнообразието и околната среда Кавех Захеди.Редактор: Мария Барабашка
