Екстремните горещини вече застрашават здравето и поминъка на над един милиард души по света, като щетите върху добивите и животновъдството се очаква да нарастват още. Това се посочва в нов доклад на Организацията по прехрана и земеделие.

Докладът показва, че честотата, интензитетът и продължителността на горещите вълни са се увеличили значително през последните 50 години. Животните също са силно засегнати - те приемат по-малко храна, пият повече вода и намаляват активността си, което се отразява пряко на производителността.

Световната метеорологична организация: Последните 11 години са най-горещите от 1850 г.

Като основни решения в доклада се посочват внедряването на системи за ранно предупреждение и осигуряването на по-добър достъп на фермерите до финансиране и застраховки срещу климатични рискове.

"Очевидно е, че екстремните горещини значително ще затруднят продуктивността на животновъдството, включително и в млечната индустрия, а в някои случаи дори ще доведат до увеличена смъртност сред животните. Така последствията се разпростират върху всички сектори на селското стопанство и хранителните системи", заяви директорът на Службата за изменение на климата, биоразнообразието и околната среда Кавех Захеди.

