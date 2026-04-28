Кризата в Близкия изток се задълбочава заради конфликта между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп не е доволен от новото иранско предложение за прекратяване на войната , защото то не включва иранската ядрена програма. Това заяви снощи представител от Белия дом, пожелал анонимност. Последното предложение на Техеран предвижда отлагане на обсъждането на иранската ядрена програма до приключването на войнат, както и разрешаването на споровете относно корабоплаването в Персийския залив.

Надеждите за подновяване на мирните усилия отслабнаха, след като Тръмп отмени планираното за миналия уикенд посещение в Пакистан на пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Иранският външен министър Абас Арагчи посети Русия, където получи подкрепата на Владимир Путин.

