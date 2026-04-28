Британският крал Чарлз III заяви пред американския Конгрес, че същата „непоколебима решителност”, проявена след атаките срещу САЩ от 11 септември 2001 г., е „необходима за защитата на Украйна и нейния най-смел народ..., за да бъде гарантиран истински справедлив и траен мир”, предаде „Ройтерс”.

Той също така каза, че партньорството между Европа и Америка е „по-важно днес, отколкото когато и да било”.

Очаква се Чарлз да се срещне с високопоставени законодатели от Републиканската и Демократическата партия.

По-рано днес посети Белия дом заедно с кралица Камила. Събитията са част от четиридневното държавно посещение на британския крал в САЩ, целящо да подчертае връзките, изградени между Великобритания и нейната бивша колония през последните 250 години от обявяването на американската независимост.

Кралят е вторият британски монарх, който се изказва пред Конгреса на САЩ. Майка му, кралица Елизабет Втора, произнесе реч пред двете камари на американската законодателна власт през 1991 година.

Редактор: Ина Григорова