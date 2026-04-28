Снимка: БГНЕС
-
-
-
-
-
-
Очаква се британският монарх да произнесе реч в Конгреса на САЩ
С чаша чай в Белия дом и разглеждане на кошери започна визитата на британския крал Чарлз Трети и съпругата му Камила във Вашингтон. Британската кралска двойка пристигна във Вашингтон в понеделник следобед на четиридневна държавна визита.
Първият етап от посещението беше среща с Доналд Тръмп и първата дама Мелания в Белия дом. Там Чарлз Трети и Камила бяха посрещнати сърдечно от американката първа двойка. Мелания и Камила се разцелуваха, а после кралят и Мелания също размениха целувки. Камила беше избрала бял тоалет с леки черни дантелени елементи. Мелания беше с бледо жълт тоалет.
След пиене на следобеден чай, придружен със сладкиши, Чарлз Трети и Камила, които са запалени по екологичната кауза, разгледаха кошерите на Белия дом, от които се произвежда регулярно мед. Обиколката на знатните персони в Белия дом продължи един час и само медийни фотографи можеха да присъстват на нея.
Снимка: БТА
От кадрите от обиколката се вижда например маса, на която има поставени бурканчета с мед от кошерите на Белия дом и пред която са застанали кралят и кралицата и семейство Тръмп. На друга снимка се вижда как кралят и кралицата разглеждат макет на бъдещата бална зала на Белия дом.
Снимка: БТА
На друга фотография се вижда как кралят и кралицата минават покрай картина, представляваща Тръмп с вдигнат високо юмрук след опита за убийство срещу него по време на митинг в щата Пенсилвания.
След визитата в Белия дом Чарлз Трети и Камила се отправиха към британското посолство във Вашингтон за градинско парти, на което бяха поднесени сандвичи с краставички.
По време на първия ден от държавната визита кралица Камила носеше брошка, на която бяха преплетени знамената на САЩ и Обединеното кралство, възпроизведени от скъпоценни камъни, което илюстрира целта на визитата на британския монарх, а именно да бъде подчертана специалната връзка между двете държави.
Във вторник крал Чарлз Трети ще произнесе реч в Конгреса на САЩ.
Последвайте ни