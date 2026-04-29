Изпълняващата длъжността посланик на САЩ в Киев Джули Дейвис ще напусне поста си през юни 2026 г., когато се очаква и да се пенсионира. Това потвърдиха от Държавния департамент на САЩ на фона на продължаващите трудности в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Информация за предстоящото ѝ оттегляне беше разпространена първо от „Файненшъл Таймс“. Изданието посочи, че решението може да е свързано с различия в позициите ѝ спрямо политиката на президента Доналд Тръмп и намаляващата подкрепа на Вашингтон за Киев.

От Държавния департамент обаче категорично отрекоха подобни твърдения. Говорителят Томи Пигот заяви, че Дейвис е била последователен поддръжник на усилията на администрацията за постигане на траен мир между Русия и Украйна и ще продължи да изпълнява задълженията си до официалното си напускане.

Джули Дейвис е дипломат с над 30 години опит. Тя пое поста временно през май 2025 г., след като предишният посланик Бриджит Бринк подаде оставка заради несъгласие с политиката на САЩ към Украйна.

Редактор: Цветина Петкова