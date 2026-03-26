Украйна няма информация, че Съединените щати планират да пренасочат оръжие, предназначено за Киев, към Близкия изток. Това заяви украинският посланик в НАТО Альона Гетманчук, след като публикация на „Вашингтон пост“ предположи такава възможност поради натиска върху американските запаси заради конфликта с Иран.

„Не сме получили никакви сигнали нито от НАТО, нито от САЩ, че оръжие, предназначено за Украйна по програмата PURL, може да бъде пренасочено към Близкия изток“, каза Гетманчук пред АФП. Тя допълни, че няма индикации войната с Иран да е повлияла на наличността на оборудването за Украйна.

Програмата PURL, въведена миналата година, позволява на Киев да получава американско въоръжение, финансирано от европейски държави. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също увери, че доставките на ключово военно оборудване за Украйна продължават. „Добрата новина е, че жизненоважното оборудване продължава да постъпва в Украйна“, заяви той, като посочи, че сред тях са американските ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“, от които Киев има спешна нужда.

Рюте уточни, че около 75% от ракетите за системите „Пейтриът“ и 90% от боеприпасите за други системи за противовъздушна отбрана са доставени по програмата PURL. Въпреки това той призова европейските държави да увеличат производството на оръжие, за да се справят с натиска върху запасите в САЩ и Европа.

„Необходимо е разширяване на производствените линии, допълнителни смени и откриване на нови заводи. Финансирането е налично“, подчерта генералният секретар на НАТО.

Редактор: Ралица Атанасова