Пентагонът обмисля дали да пренасочи оръжия, предназначени за Украйна, към Близкия изток, тъй като войната с Иран изчерпва запасите от някои от най-важните боеприпаси на американските въоръжени сили, съобщиха източници на в. "Вашингтон пост".

Въпреки че все още не е взето окончателно решение за пренасочването, подобна промяна би демонстрирала нужда от компромиси, необходими за поддържане на войната с Иран, където за около четири седмици бойни действия Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) е нанесло удари по повече от 9000 цели.

Оръжията, които биха могли да бъдат пренасочени от Украйна, включват ракети за противовъздушна отбрана, поръчани по програма на НАТО, стартирана миналата година, в рамките на която партньорските страни закупуват американски оръжия за Киев, казаха три източника на изданието.

Пентагонът поръча още ракети за войната в Близкия изток

Инициативата "Списък с първостепенните нужди на Украйна" осигурява непрекъснат поток от военно оборудване за Киев, дори и след като правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп прекъсна по-голямата част от пряката военна помощ от Пентагона.

Говорител на Пентагона посочи, че Министерството на отбраната на САЩ ще "гарантира, че американските сили, както и тези на нашите съюзници и партньори, разполагат с всичко необходимо, за да се сражават и победят", но отказа да коментира подробности.

Олга Стефанишина, посланикът на Украйна в САЩ, посочи в изявление, че Киев информира партньорите си за своите нужди, включително по отношение на противовъздушната отбрана, но добави, че разбира, че е налице "период на значителна несигурност" заради войната в Иран.

"Всички прекъсвания в началото на последните операции в Близкия изток бяха преодолени", каза Стефанишина.

В отговор на въпроси представител на НАТО не коментира дали пактът е наясно или обезпокоен от евентуално пренасочване на американско оборудване. Представителят заяви в имейл, че страните "продължават да допринасят за инициативата за списъка с първостепенни нужди и обородуването пристига в Украйна без прекъсване".

По думите му, от миналото лято чрез инициативата са доставени 75 процента от ракетите за украинските батареи "Пейтриът" и почти всички боеприпаси, използвани от другите системи за противовъздушна отбрана на Украйна.

