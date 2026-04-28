Компания за морски дарове от Кейп Код, САЩ, е дарила рядък двуцветен омар на научен център, спасявайки животното заради необичайната му окраска, предаде „Асошиейтед прес”.

Създанието е уловено по-рано през месеца от рибари край Кейп Код. Омари с необичайна окраска често се озовават в пристанищата на Нова Англия през пролетта и лятото, но този двуцветен екземпляр е по-рядък от повечето от тях.

Редкият омар е с типичния кафяв цвят от едната страна и яркооранжев от другата, като двуцветният мотив е от главата до опашката.

Двуцветен омар озадачава учените (СНИМКИ)

Представители на Wellfleet Shellfish Company в Ийстхам, Масачузетс, съобщиха, че от дни получават запитвания за ракообразното. Компанията е дарила омара на аквариума на научния център „Уудс Хоул” във Фолмът, Масачузетс.

Когато аквариумът бъде отворен отново, желаещите ще могат да видят редкия омар. „След като аквариумът отново започне да приема посетители, те ще получат рядката възможност да видят една от най-забележителните природни аномалии в океана”, казаха от компанията.

Американският омар обикновено е с петнистокафява окраска, но при него могат да възникнат аномалии в цвета в резултат на генни мутации, засягащи протеините, които се свързват с пигментите му. Някои животни са сини или оранжеви, други са на черни или оранжеви петна, а трети са с толкова ярки цветове, че ги наричат „захарен памук”.

Редактор: Ивета Костадинова