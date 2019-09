Изключително рядък двуцветен омар, уловен наскоро от рибар в щата Мейн, САЩ, озадачава учените с необичайния си вид, предаде БТА.

Странното създание, чиято окраска е равномерно разпределена - тялото му е наполовина кафяво и наполовина червено, е уловен край бреговете на Мейн от капитан Дарил Дънам. Вместо да го пъхне в тенджерата, рибарят предоставя омара на местен изследователски център.

Incredibly rare 2-toned lobster found off the coast of Maine.https://t.co/oBegyZxCwO pic.twitter.com/XGZmz1vAac