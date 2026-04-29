Комисия за финансов надзор се самосезира на база на получени сигнали от граждани, асоциации на мотористи, както и от омбудсмана.

„На база на тези сигнали ние решихме да извършим проверки в съответните застрахователни дружества, за да установим причината за промените в цените или в начина на организиране на гражданската отговорност. В резултат на проверките ще предприемем необходимите действия нещата да се случват както трябва и да се балансират между интересите на застрахованите лица и стабилността на сектора”, посочи председателят на КФН Васил Големански.

Комисията за финансов надзор ще проверява цените на „Гражданска отговорност“

Той подчерта, че в годините винаги е търсил компромис, когато има две страни с противоречиви искания. Големански изрази надежда да бъде намерен консенсус.

„Длъжни сме да го направим, защото хората имат своите интереси, те искат да получат едно качество на услугата. Ние трябва да го гарантираме, в същото време да запазим и стабилността на сектора, защото невинаги най-ниската цена е най-доброто нещо в света, но винаги трябва да се търси и баланс, разбира се”, посочи председателят на КФН.