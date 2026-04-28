Ще бъдат проверени техническите обосновки за увеличението
Комисията за финансов надзор ще проверява начина на формиране на цените на застраховка „Гражданска отговорност“, съобщиха от пресцентъра на Комисията.
Регулаторът се самосезира след сигнали от засегнати граждани и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании.
Ще бъдат проверени решенията на съвета на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за увеличението, където има такова.
Регулаторът работи в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира по повод цените на „Гражданска отговорност“.
Отправена и покана към представителите на мотообщността за среща в КФН. Очаква се на дискусията да присъстват и представители на други институции, ангажирани с темата.
