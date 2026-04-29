Възложил съм над 60 инспекции на Агенцията за държавна финансова инспекция - по различни сигнали. Трябва да се изрежат ненужните разходи и тогава да се види има ли нужда от приходни мерки и трябва ли да се казва ''не'' на допълнителните искания за разходи. Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски в студиото на „Здравей България“.

Той посъветва редовната власт да ограничи ненужно раздутите разходи. „Има много такива и един от примерите са тестовете за два вида рак по програма на Министерството на здравеопазването - за човешки папиломавирус и за рак на дебелото черво. Обществената поръчка е на стойност 10 милиона евро. Оказа се, че имаме между 5 и 10 пъти завишение в цените на единичния тест. Това означава, че поръчката е трябвало да струва 2-3 милиона евро. Друг от примерите са цените на лекарствата. Освен това, относно инсинератора за умъртвяване на животни, имаме съмнения за фиктивни курсове на камиони. Например, капацитетът му е един, а имаме регистрирани дневни курсове, които са за три пъти повече. Става дума за десетки милиони евро“, каза Клисурски.

Служебният кабинет изважда 1,4 млрд. евро от ББР

Според него вероятно стотици милиони евро могат да се спестят от раздутите разходи. „Служебният кабинет успява да удържи бюджетния дефицит. През януари Теменужка Петкова съобщи, че е имало излишък около 200 милиона евро, но през февруари правителството трябваше да одобри изтегляне на до 900 милиона евро от фискалния резерв, за да се покрият повече разходи, отколкото приходи. Това е от големите минуси. Премиерът ме помоли да намаляваме месечните дефицити и така накрая на март от 900 милиона ги свалихме 600 милиона. През април вече сме на нулата в държавния бюджет. Нямаме нужда да ползваме ресурс от фискалния резерв - изравнили сме приходите с разходите“, разясни министърът.

По думите му според финалната оценка на Европейската комисия дефицитът за 2025 година е 3,5% на начислена основа. „България ще може да се ползва от дерогацията за разходите за отбрана. Благодарение на нея, се надявам да не влезем в процедура по свръхдефицит. Нашите анализи показват, че това няма да се случи, защото иначе би означавало затягане на коланите“, отбеляза Клисурски. Той разкри, че от кабинета на Росен Желязков са оставили неразплатени средства за общините - за топки за училищата, както и за ремонти на детските градини и студентските общежития. За сметка на това обаче капиталът на Българската банка за развитие е бил увеличен с 4 млрд. лева.

Относно изваждането на 1,4 млрд. евро от ББР Клисурски посочи, че целта била принципна, а не заради конкретна информация за източване на средства.

По темата с разпределението на паричен ресурс към общините финансовият министър каза, че 460 милиона евро са заложени по програмата за инвестиционни проекти, но средствата са достигнали до малък процент от бенефициентите.

Според него до 2-3 месеца трябва да бъде приет редовен бюджет. Клисурски смята, че на финалната права е постигане на съгласие за увеличение на размера на четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост от страна на ЕК, а също и да се изместят с месец-два сроковете, за да има време редовното правителство да направи нужните реформи. Сред тях са тези антикорупционния орган и механизма за контрол на главния прокурор. Освен това министър Янкулов ще предложи основаване на КПК с по-добър механизъм за определяне на нейните членове с цел да са повече независимост. При изпълнение на условията, четвъртото плащане по ПВУ може да бъде вместо 900 милиона - 1,1 милиарда евро.

