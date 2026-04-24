"Сигурни сме, че ще Българската банка за развитие (ББР) ще изплати всички средства. Тя е получила увеличение на капитала от 600 млн. евро, а за програмата са им нужни 460 млн. евро. Имат по-голям капитал, отколкото им е нужен. Държавата е едноличен собственик на банката и е в пълното си право да увеличава или намалява капитала, както намери за добре", заяви служебният министър на финансите Георги Клисурски по време на брифинг за изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти.

В него участва и служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

"Най-важното е, че средствата по общинската програма се разпределят по справедливо и в рамките на закона. Ресурсът, с който разполагахме беше 460 млн. евро. Към 22 април от тях са разплатени 312 млн. евро, т.е. 68% от средствата са усвоени и са достигнали по заявките на общините. Има 80 млн. евро, които са одобрени от МРРБ и са в процес на разплащане от Българската банка за развитие. Остават 75 млн. евро, които предстои да бъдат одобрени от регионалното министерство", каза още Клисурски.

В допълнение, той уточни, че общините, до които са достигнали средства, са се увеличили двойно по време на управление на служебния кабинет. 204 млн. евро са разпределени към 192 общини с встъпването на кабинета "Гюров" в управление. От началото на 2026 г. до края на управление на правителството на Росен Желязков са разпределени 108 млн. евро към 92 общини.

Министър Найденов допълни, че са създали портал, в който може да се проследи до какъв е статусът на изпълнение на проектите, както и до къде са стигнали средствата.

Редактор: Никола Тунев