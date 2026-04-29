Служебният министър на земеделието разпореди закриване на инициативата и едноличното акционерно дружество „Магазин на хората“. Целта е намаляване на загубите за гражданите. Това се случи, след като ръководството подаде оставка, а премиерът Андрей Гюров и Иван Христанов изнесоха данни за финансови несъответствия и нарушения.

По думите му дружеството ще бъде ликвидирано, а остатъкът от неговия капитал - първоначално в размер на 10 милиона лева, ще бъде върнат в бюджета. „Трагично позорен е актът по създаването на „Магазин на хората“, свързан с фигура, санкционирана по „Магнитски“. Това е петно за Министерството на земеделието. Въпреки всичко, дадохме шанс на дружеството, но резултатите са трагични. През първите три месеца заложените приходи са 1,48 милиона лева, а реалното изпълнение е по-малко от 1/3 - 420 000 лева. Единственото, което изглежда устойчиво в цялата инициатива, са заплатите. Няколко души са получили 170 000 лева заплати за тримесечието. На 6 април поисках доклад за дейността и беше отчетено 100% изпълнение на нормативите, което е непонятно“, посочи министърът.

Иван Христанов уточни, че по план за 2026 г. „Магазин на хората“ трябва да отчете 37 млн. лева оборот, а за 2027 г. - 103 милиона. „След задълбочен анализ на всички финансови показатели, стигнахме до извода, че целият бизнес план е направен, за да бъдат оправдани 10 милиона лева, пари от данъците, за да влязат в дружеството. Не е работа на държавата да осъществява търговска дейност, нито да се меси в икономиката“, коментира министърът.

По думите му, заради казуса, срещу него е подета „изпреварваща кампания по черен пиар“.

Оставката на ръководството

Тази сутрин Съветът на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД подаде оставка. Мотивът е липсата на диалог, ясна управленска посока и подкрепа от страна на Министерството на земеделието и храните, твърди ръководството.

Оттам посочват, че въпреки постигнатите резултати и изпълнението на стратегията, проектът е работил в условия на противоречиви сигнали и слаба координация, а комуникацията с принципала често ставала чрез медиите. Според тях това довело до управленска несигурност и подкопаване на доверието.

През август 2025 г. правителството одобри създаването на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Магазин за хората“ с цел осигуряване на достъпни български стоки. Назначеният Съвет на директорите беше тричленен, като представители на държавата бяха включени Николай Петров и Олга Стоянова, а като независим член - Ивайло Маринов.

Към момента дружеството имаше изградена мрежа от 110 обекта в близо 90 населени места, като още десетки бяха в процес на договаряне. Проектът осигуряваше основни стоки на цени с 20-30% по-ниски от тези в големите търговски вериги.

Ето и пълната позиция на Съвета на директорите:

Съветът на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД подаде заявления за напускане.

Решението е вследствие на продължителната липса на институционален диалог от страна на ръководството на Министерство на земеделието и храните, ясна управленска посока и подкрепа от принципала. Въпреки изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати, усилията ни за изграждане и разпространение на концепцията за достъп до ниски цени в малките населени места, не получихме задоволителна за нас оценка, а в публичното пространство често се формираха внушения, които подкопават доверието в проекта. Дружеството функционираше в среда на противоречиви публични сигнали и отсъствие на координация.

През последните месеци липсваше каквато и да е пряка комуникация с принципала, който носи отговорността да упражнява правата на собственик с грижата на добър стопанин и да осигурява стратегическа посока и устойчивост на дружеството. Вместо това ключовият диалог се водеше предимно чрез медиите. Подобен подход считаме за неефективен, несъответстващ на добрите управленски практики и в крайна сметка неблагоприятен за развитието на дружеството и за хората в малките населени места, за които този проект е изграден. Той създаде управленска несигурност, подкопа доверието и затрудни устойчивото развитие на инициативата.

Липсата на навременен институционален диалог доведе до множество изкривявания и недоразумения в публичното пространство, включително по отношение на комуникацията на основни икономически показатели, като замяната на оборот с доход от продажби (марж), които можеха да бъдат избегнати.

Същевременно от ръководството на МЗХ не беше поставено изискване за актуализация или преработка на стратегията, бизнес плана или други ключови управленски документи, които са основни инструменти за управление на всяко публично предприятие. Комуникацията се ограничаваше предимно до изискване на оперативна информация във вид на множество справки, при кратък срок, без стратегическа рамка. Необходимата информация винаги е била предоставяна в срок.

Към момента „Магазин за хората“ ЕАД е изградило мрежа в 110 търговски обекта в около 90 населени места, с още 25-30 в процес на договаряне. Проектът започна като пилотна инициатива, премина успешно през всички етапи на тестване и към днешна дата вече е реален принос към подобряване на ежедневния достъп до основни стоки за десетки хиляди български граждани, на цени 20–30% под регулярните цени в големите търговски вериги, сравними с техните промоционални цени.

Всеки един от членовете на Съвета на директорите вложи не само професионалната си експертиза, но и значителен личен ресурс и време в развитието на дружеството. Водещото за нас никога не са били възнагражденията, а целта да доведем ниските цени до хората в нужда. Още в началото на проекта дадохме ясен знак за това, като започнахме работа при възнаграждение като членове на Съвета на директорите в размер на около 400 евро на човек – в период, в който положихме значителни усилия за стартирането на дейността на дружеството като публично предприятие без изграден административен капацитет. С настоящия акт ясно потвърждаваме тези думи – не се държим на всяка цена за позициите и заплатите, както се внушава в медийното пространство.

Особено удовлетворение за нас беше всяко посещение на място в обектите и разговорите с хората. Там видяхме реалния ефект от нашата работа - облекчаване на семейните бюджети и възможността хората да купуват качествени продукти на доскоро немислими за тях цени, близо до дома си. Тяхната оценка и доверие са най-важният измерител за смисъла на този проект.

Изразяваме искрена благодарност към екипа на дружеството, към експертния екип на Министерството на земеделието и храните, както и към нашите партньори - производители и търговски обекти, които положиха неимоверни усилия, за да осъществят амбициозния замисъл за реализирането на инициативата в толкова кратки срокове. Без тяхната отдаденост и професионализъм постигнатите резултати нямаше да бъдат възможни.

Въпреки подадените заявления за напускане заявяваме ясно, че ще продължим да изпълняваме задълженията си в рамките на предизвестието с необходимата отговорност и ангажираност към дейността на дружеството, служителите, партньорите и обществения интерес.

Надяваме се, че поставеното начало ще бъде надградено и каузата за достъпни цени в малките населени места ще продължи да се развива устойчиво за в бъдеще.

Коментарът на премиера

„Магазин за хората“ е схема за празни рафтове и пълни джобове. Министърът на земеделието докладва за скандални загуби. Шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро, а незнайно защо тази сутрин се разбягаха. Това заяви премиерът Андрей Гюров преди началото на редовното заседание на служебния кабинет.

Според министър-председателя веригата е създадена за политическо алиби. „Рафтовете са празни, сметките са на червено. Дружеството прилича на държавен експеримент за източване на средства. Виждали сме фалити по "Магнитски", искаме да знаем дали става дума за нов такъв. Гражданите не плащат данъци, за да финансират„ магазините на човека“ и да виждат как 10 милиона изтичат в канала, а рафтовете стоят празни“, заяви премиерът.

Той допълни, че не става дума за социална политика, а за пореден пример на един модел, свален с протести.