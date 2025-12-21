Тази седмица стартира стартира и дълго анонсираната от лидера на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски инициатива за „магазин за хората”. Вместо „магазини", хората получиха щандове с хранителни продукти. Държавната верига има за цел да предложи на пазара евтини основни хранителни стоки. Първоначално идеята бе магазините да се помещават в пощите, но това така и не се случи. Пилотният проект стартира в 70 стационарни и един мобилен обект на търговска верига „КООП” в област Пловдив.

Инициативата струва 10 милиона лева от държавния бюджет. С тържествено откриване заработиха едни от първите щандове в град Куклен. Самите щандове дори бяха осветени от свещник, а на церемонията се чуха и послания за новото начало.

Освен опашка от пенсионери, търсещи по-евтини продукти, имаше и тържествен водосвет.

„Нашата идея е да можем да свържем българските производители, преработватели с магазините за търговия на дребно и тази свръзка да струва минимални пари. Много често по веригата има няколко прекупвача. Това цялото се натрупва и отива в крайната цена. Нашата идея е чрез скъсяване на тази верига да достигнем до възможност да предлагаме на клиентите на цени, сравними с промоционалните цени в магазините”, заяви изпълнителният директор на „Магазин за хората” Николай Петров.

Идеята за „магазини за хората” беше лансирана още през март, с обещанието първите обекти да отворят през пролетта или лятото. Реалният старт дойде девет месеца по-късно и не под формата на пълноценни магазини, а на щандове, разположени в търговски обекти.

Критиците обаче са категорични, че проектът е безсмислен. "Инициативата е абсолютно безпредметна, да не кажа глупава”, каза основателят на Института за пазарна икономика Красен Станчев.

Според икономисти контролът върху наценки и фиксирането на цени не водят до поевтиняване, а до обратния ефект – покачване на цените.

