„Иран току-що ни информира, че е в състояние на колапс”, заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от „Ройтерс”.

„Те искат да отворим Ормузкия проток възможно най-бързо”, добави той в публикация в социалните мрежи.

Иран предлага край на блокадата на Ормузкия проток срещу запазването на ядрената си програма

От нея не става ясно как Иран е информирал САЩ, пояснява „Ройтерс”.

