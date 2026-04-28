Те искат да отворим Ормузкия проток възможно най-бързо, добави президентът на САЩ
„Иран току-що ни информира, че е в състояние на колапс”, заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от „Ройтерс”.
„Те искат да отворим Ормузкия проток възможно най-бързо”, добави той в публикация в социалните мрежи.
Иран предлага край на блокадата на Ормузкия проток срещу запазването на ядрената си програма
От нея не става ясно как Иран е информирал САЩ, пояснява „Ройтерс”.
Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Иво Тасев, БТА
