Иран заяви, че Съединените щати вече не са в позиция да „диктуват“ политиката на други държави.

Изявлението идва на фона на обсъждания във Вашингтон на ново предложение от Техеран, свързано с възможно отваряне на Ормузкия проток. Според информацията стратегическият воден път е бил блокиран в началото на конфликта между Иран, САЩ и Израел, което е довело до сътресения на световните енергийни пазари и е поставило протока в центъра на преговорите за деескалация.

Кризата в Близкия изток: Спор около иранското предложение за мир

Говорителят на иранското министерство на отбраната Реза Талаеи-Ник заяви, цитиран от държавната телевизия, че Вашингтон „вече не е в състояние да диктува политиката си на независими държави“. Той допълни, че САЩ трябва да се откажат от „незаконните и неразумни искания“.

Въпреки постигнатото примирие, което е прекратило бойните действия между Иран, САЩ и Израел, преговорите за трайно споразумение остават без резултат.

Обсъжданото във Вашингтон предложение предвижда отваряне на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и газ – в рамките на продължаващите преговори.

Талаеи-Ник заяви още, че Иран е готов да споделя своите отбранителни възможности с „независими държави“, включително с членките на Шанхайската организация за сътрудничество, преди предстояща среща на министрите на отбраната.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова