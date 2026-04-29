Пожар избухна в индустриално съоръжение в руската Пермска област след атака с дрон днес, съобщи губернаторът Дмитрий Махонин. „Работниците са евакуирани. Няма жертви”, добави той.

Междувременно големият пожар, който избухна в руската петролна рафинерия в Туапсе след украинска атака вчера, е овладян, съобщиха днес местните власти, цитирани от „Ройтерс”.

Пожарът е овладян към 7:05 ч. местно време днес (и българско), съобщиха те. Атаката с дрон, за която украинската армия потвърди, е третата срещу черноморското пристанище през последните две седмици.

