Украйна е атакувала една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Южна Русия, с което предизвика мащабен пожар. Ударът е бил извършен с дронове, като огънят е обхванал части от съоръжението и е наложил евакуация на близки сгради.

Рафинерията доставя нефтопродукти основно за износ, но е спряла работа още преди седмица след предишна атака с дронове. Съоръжението има капацитет от около 240 хиляди барела дневно.

Москва: Украински дронове са ударили петролен танкер в Черно море, ранен е турски гражданин

През последните седмици както рафинерията, така и пристанището в град Туапсе са били многократно атакувани, като при предишен инцидент пожарът продължи няколко дни и причини разлив в Черно море.

