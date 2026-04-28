Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Огънят е обхванал части от съоръжението и е наложил евакуация на близки сгради
Украйна е атакувала една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Южна Русия, с което предизвика мащабен пожар. Ударът е бил извършен с дронове, като огънят е обхванал части от съоръжението и е наложил евакуация на близки сгради.
Рафинерията доставя нефтопродукти основно за износ, но е спряла работа още преди седмица след предишна атака с дронове. Съоръжението има капацитет от около 240 хиляди барела дневно.
Москва: Украински дронове са ударили петролен танкер в Черно море, ранен е турски гражданин
През последните седмици както рафинерията, така и пристанището в град Туапсе са били многократно атакувани, като при предишен инцидент пожарът продължи няколко дни и причини разлив в Черно море.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни