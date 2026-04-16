Руски следователи заявиха, че украински дронове са ударили петролен танкер под либерийски флаг в Черно море, съобщи Reuters. Според информацията неговият капитан - турски гражданин - е бил хоспитализиран с наранявания.

По данни на руски официални лица мащабна украинска атака с дронове през нощта срещу черноморското пристанище Туапсе е отнела живота на двама души, включително 14-годишно момиче, ранила е седем души и е предизвикала голям пожар в четвъртък.

По-рано украинските въоръжени сили са поразили два петролни склада в окупирания от Русия Крим, както и инфраструктура в южното краснодарско пристанище Туапсе, съобщи командирът на подразделението, което управлява дронове, в приложението Telegram.

