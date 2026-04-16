-
-
-
-
-
-
Удари е имало и срещу Днепър и Харков
Руските сили са извършили масирана атака срещу украинската столица Киев и други градове в нощта срещу четвъртък. Загинали са най-малко 16 души, десетки са пострадали.
Четири са жертвите в Киев, сред тях има и едно дете, съобщи кметът Виталий Кличко, предаде „Ройтерс”.
Девет души са убити в Одеса. Черноморският град е бил атакуван с над 20 дрона. Съобщава се за най-малко петима пострадали.
Две са жертвите в Днепър, където ударите са подпалили сгради, съобщават местните власти.
Нападения са извършени и срещу Харков.
Последвайте ни