Руските сили са извършили масирана атака срещу украинската столица Киев и други градове в нощта срещу четвъртък. Загинали са най-малко 16 души, десетки са пострадали.

Четири са жертвите в Киев, сред тях има и едно дете, съобщи кметът Виталий Кличко, предаде „Ройтерс”.

Девет души са убити в Одеса. Черноморският град е бил атакуван с над 20 дрона. Съобщава се за най-малко петима пострадали.

Две са жертвите в Днепър, където ударите са подпалили сгради, съобщават местните власти.

Нападения са извършени и срещу Харков.