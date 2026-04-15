Един човек загина, а шестима са ранени в резултат на атака с дронове по Одеса тази вечер от акваторията на Черно море, съобщи в канала си в Telegram началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак.

По-рано председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер съобщи в Telegram, че в Одеса отекват взривове и в града е обявена въздушна тревога. Дронове атакуват украинския черноморски град от акваторията на Черно море, съобщиха местни канали в Telegram. Властите призоваха гражданите да се укриват в бомбоубежища, предаде кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

Втори ден в Одеска област и Одеса се намира българска делегация, състояща се от генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. д-р Георги Вълчев и изпълнителния директор на сдружение „Музикаутор” Иван Димитров.

На 14 април делегацията взе участие в официалните тържества по случай патронния празник на Болградската гимназия „Георги Стойков Раковски” и 205-ата годишнина от рождението на Георги Раковски.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят между 50 000 и 60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

