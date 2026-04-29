Европейската комисия представи нови условия за временно облекчаване на правилата за държавна помощ в подкрепа на компаниите, засегнати от кризата в Близкия изток. Мерките са насочени основно към енергоемките индустрии, транспорта, рибарството и земеделието, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Подкрепата ще действа до края на годината и ще се изчислява според реалното потребление на енергия и торове. В секторите земеделие, риболов и транспорт държавите членки ще могат да компенсират до 70% от допълнителните разходи за горива и торове.

Размерът на поскъпването ще се определя на национално ниво, като се отчита разликата между текущите пазарни цени и референтни стойности от предходни периоди.

Общият размер на помощта ще се изчислява на база текущото или последното потребление преди кризата, а държавите ще определят конкретните суми според мащаба и дейността на всяка компания.

Максималната помощ за едно дружество ще достига до 50 000 евро. За енергоемките производства се предвижда допълнителна възможност - покриване на до 50% от общото им енергийно потребление.

