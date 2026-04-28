Нискотарифни авиокомпании като Ryanair, Transavia и Volotea започват да намаляват полети заради рязкото поскъпване на авиационното гориво, предизвикано от войната в Близкия изток.

Затварянето на Ормузкия проток ограничи доставките на петрол и доведе до скок в разходите, което поставя под натиск авиокомпаниите и създава риск от недостиг на гориво.

Ще има ли недостиг на авиационно гориво у нас и поскъпват ли самолетните билети?

Превозвачите реагират предварително, като съкращават полети, а експерти предупреждават, че при задържане на високите цени ще последват още ограничения. Нискотарифните компании са най-засегнати, тъй като работят с по-ниски маржове и по-трудно поемат увеличените разходи.

Според анализатори част от съкращенията са сезонни, но поскъпването на горивата ще принуди компаниите да орязват по-слабо печеливши маршрути, особено в разгара на летния сезон. Очакванията са това да доведе до по-скъпи билети и отменени пътувания за част от туристите.

