Инициативата „Три морета” е не просто значима, тя е ключова в днешната геополитическа среда. Това заяви хърватският премиер Андрей Пленкович при откриването на форума, предаде ХИНА.

Тази година той се завърна в Дубровник, където беше и първата такава среща през 2016 г.

„Светът през 2026 г. не е светът от 2016 г.", заяви Пленкович, като подчерта, че геополитическият пейзаж „се е променил фундаментално". Пленкович допълни, че енергийната сигурност е преминала „от технически въпрос до стратегически императив", а срещата на върха цели да прехвърли инициативата в новото десетилетие с по-силен фокус върху инвестициите, по-специално в частния сектор, предаде БТА.

Преди политическата сесия Европейската инвестиционна банка, Хърватската банка за възстановяване и развитие и няколко банки за развитие от страни-членки подписаха споразумение за създаване на инфраструктурен „Фонд на фондовете” за засилване на свързаността в региона на „Трите морета”.

Пленкович каза, че зоната между Балтийско, Черно и Адриатическо море „не е периферен район на Европа, а естествена врата към Азия”.

Новият президент на Полша Карол Навроцки, който участва в срещата на върха за първи път, призова за по-големи амбиции във финансовите инструменти на инициативата и предложи създаване на банка за развитие на „Три морета” успоредно с новия „Фонд на фондовете”.

Тъй като инициативата не е формална институция, мнозинството от решенията се вземат на срещи на върха, отбелязва ХИНА. Навроцки заяви, че в Дубровник не е била направена стъпка към пълно институционализиране, но са били договорени усилия за ускоряване и подобряване на ефективността. Той също така предупреди срещу идеологически подходи, които подкопават регионалната конкурентоспособност, позовавайки се на климатичните политики, които не винаги са синхронизирани с икономическите приоритети.

Навроцки добави, че „Европа не се нуждае от по-малко Америка”, като изтъкна, че само една обединена трансатлантическа общност може да отговори ефективно на споделените геополитически предизвикателства.

Инициативата „Три морета” (3SI) е платформа за политическо и икономическо сътрудничество между 13 държави от ЕС между Балтийско, Адриатическо и Черно море: Австрия, България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия. Стратегически партньори на инициативата са Германия, Европейската комисия, САЩ, Япония, Испания и Турция. Асоциирани членове са Украйна, Молдова, Албания и Черна гора.

Целта на платформата е да подобри свързаността в региона чрез инвестиции в енергийна, транспортна и дигитална инфраструктура. Инициативата беше стартирана през 2016 г. от Хърватия и Полша, а фокусът на тазгодишното издание, поставен от хърватските домакини, е върху укрепването на устойчивостта на региона, цифровата трансформация и свързването на страните от 3SI с глобални икономически коридори като IMEC (Икономически коридор Индия – Близкия изток – Европа) и Транскаспийския международен среден коридор Изток-Запад, известен още като „Средния коридор“.

