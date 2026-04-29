Когато Франсис Форд Копола избира Енца Тримарки като статистка във филма "Кръстникът" през 1971 г., 22-годишната шивачка няма представа, че участва в нещо, което ще промени родния ѝ град и ще го определя десетилетия наред, разказва CNN.

Тримарки се появява в ключовата сицилианска сцена – сватбата на бъдещия мафиотски бос Майкъл Корлеоне и Аполония Вители, заснета в планинското селце Савока. За нея пристигането на Копола и звездата на филма Ал Пачино бележи края на юношеството в място, където животът почти не се е променял от векове.

„Един от хората от екипа на Копола се приближи до мен и ме попита дали искам да работя“, разказва Тримарки, която днес е на 76 години. „Толкова много хора от цялата област бяха дошли на кастинг. Бях ентусиазирана, толкова млада. В Савока нямаше нищо – нямахме течаща вода и пиехме дъждовна вода от цистерна. Дори нямахме телевизор", спомня си още Енца.

Повече от 50 години по-късно Савока, където живеят по-малко от 100 души, остава тясно свързан с филма. От всички сицилиански локации, използвани за изгнанието на Майкъл Корлеоне, това е най-посещаваното място.

Селото е приело тази връзка, въпреки че туризмът, който тя носи, е променил ежедневието на местните. Заобиколен от цитрусови и маслинови горички, Савока днес приема голям брой туристи с еднодневни екскурзии между април и октомври. Пътниците от круизни кораби, пристигащи в сицилианското пристанище Месина, често се включват в организирани турове „Кръстникът“. Те включват както малкото селище, така и близкия Castello Degli Schiavi - вила от XIX век в близкия Fiumefreddo di Sicilia, където живее героят на Ал Пачино.

Тримарки казва, че понякога туроператори я канят да се среща с посетители, да раздава автографи и да говори за филма. „Може да бъде изтощително. Правя безплатно, докато толкова много други хора, също в това село, са спечелили куп пари благодарение на "Кръстникът“, казва тя.

В самото село промяната настъпва постепенно. Малък брой барове, къщи за гости, една от които се казва "Кръстникът", и магазини за сувенири сега работят редом до по-старите сгради, които са останали до голяма степен непроменени в средновековния си облик.

Извън туристическия сезон Савока е тиха. Тесните ѝ каменни улички и сводести проходи свързват домовете, построени в хълма.

Наследството на филма е най-видимо по маршрута от църквата до главния площад, където посетителите правят снимки, пресъздавайки моменти от сватбената сцена.

Друг акцент от обиколката е до Бар "Вители", където Майкъл Корлеоне моли Аполония да се ожени за нея.

Местните жители отбелязват, че Савока е имала ограничен туризъм преди филма. Посетителите са били предимно хора от близките крайбрежни райони, без това да влияе силно на икономиката.

„Откакто корабите с туристи пристигнаха преди 20 години, е пълно с туристи“, казва 72-годишният Винченцо Паскуале, който е избран за статист на 18-годишна възраст, за да играе един от синовете на синьор Вители - собственик на бар „Вители“. „В някои дни улиците са претъпкани и трябва да натисна клаксона, за да мина по тях. Някои туристи се ядосват", допълва той. Паскуале казва, че интересът към филма се е увеличил с времето.

Бар „Вители“ е разположен в сграда от 15-ти век. Той се е превърнал в основна туристическа спирка на селото и обслужва посетители през целия ден. През пиковия сезон достъпът понякога е ограничен поради тълпа. Собствениците на бара са отворили бутиков хотел на горния етаж.

Снимките в Савока продължават само няколко седмици през лятото на 1971 г., но оставят много спомени у местните.

Тримарки си спомня, че Копола имал слабост към сладкото и изяждал до 10 гранити – сицилиански десерт от натрошен лед – заедно със захаросана бисквитка „дзуккарата“. „Обожаваше ги. Предполагам, че никога преди не беше опитвал такова нещо, или може би му носеха утеха от жегата“, разказва тя. Гранитите, спомня си тя, били приготвяни с вода от същия кладенец, който снабдявал селото и филмовия екип. „По време на снимките всички – ние, статистите, екипът, актьорите и жителите – пиехме от тази вода“, разказва Тримарки. „Пихме толкова много от нея, че за известно време селските цистерни пресъхнаха", допълва жената.

The village of Corleone was too modernized in 1971 to be used for filming The Godfather (1972). Coppola instead chose the untouched villages of Savoca and Forza d'Agrò to represent old-world Sicily.pic.twitter.com/81sbaJHgjp — Best Movie Moments 🍿 (@BestMovieMom) March 24, 2026

Преди излизането на "Кръстникът", бар "Вители" е бил известен на местните под друго име и е бил управляван от Мария Д’Ариго – жителка на селото, която според местния историк Салваторе Коглиторе често е приютявала актьорите и екипа след снимачните дни. „Тя им сервираше прясно сирене тумà със салам от местно месо, патладжани и домати в зехтин и домашно вино. Никога не искаше да ѝ се плаща, затова, когато Франсис Форд Копола ѝ предложил празен чек в края на снимките, тя го разкъсала на парчета, казвайки че е направила това за своето село", разказва той.

Коглиторе е издирил 40 сицилианци, участвали като статисти във филма, събрал е архивни снимки и планира скоро да ги публикува в книга, озаглавена "Кръстникът в Савока"

Една от снимките показва Копола гол до кръста, разговарящ на снимачната площадка с изключително елегантния Ал Пачино, облечен в традиционната сицилианска черна барета на Копола. Друга снимка, изобразяваща надгробен камък на местна жена с надпис, че е участвала като шаферка във филма, подчертава колко силно "Кръстникът" е повлиял на живота на хората, които са участвали като статисти.

„Трябва да разберете какво означаваше това за хората: сякаш НЛО бяха кацнали“, казва Коглиторе. „Пътищата бяха неасфалтирани, с дупки, които бяха поправени преди снимките, имаше малко улични лампи. Енорията трябваше доброволно да предостави всичките си столове, за да бъдат поставени на площада, тъй като нямаше достатъчно", допълва той.

Паскуале, който е пенсиониран служител в местната община, казва, че е щял да пропусне възможността да спечели 90 000 лири, или около 150 долара, ако майка му не го е събудила навреме. „Тя ме измъкна от леглото. Нямах работа, а парите ми бяха повече, отколкото повечето хора тук печелят за една година", спомня си той.

Мъжът си спомня инцидент с Пачино по време на снимките на сватбената сцена, в която актьорите са в тъмни и тежки костюми от епохата под силното сицилианско слънце. „Той седеше между сцените в хладния параклис, под голямо желязно стълбище“, каза Паскуале. „Когато някой го извика навън да продължи с ролята, Ал Пачино се изправи и силно удари главата си в желязото, кръв бликаше от главата му. Всички се изненадахме - той просто стеше там, безмълвен и безстрастен, без дори да каже „Ох“. Трябваше да му дадат лекарства", разказва Паскуале.

Някои от статистите си спомнят Пачино като тих и сдържан. Копола пък бил общителен и спокоен. Говорел е малко италиански и е обичал да се шегува, но бил много взискателен.

Тримарки, на която е платено 100 000 лири - приблизително 165 долара, за епизодичната си роля, си спомня как Пачино се е опитвал да научи прости италиански фрази по време на сватбената сцена. „Ако знаех, че Ал Пачино ще стане толкова известен актьор, щях да поискам снимка с него, но нямах фотоапарат“, казва тя. „Той беше млад, но не по моя вкус. Копола беше по-очарователен", допълва жената.

През 2022 г. Копола е обявен за почетен гражданин на Савока, недалеч от бар "Вители" има негова скулптура, а селото продължава да бъде притегателен център за посетители, привлечени от наследството на филма.

Паскуале и Тримарчи описват ролята на своята общност в „Кръстникът“ като трансформираща. Те все още се вълнуват, спомняйки си срещата си с Холивуд и хората, които са направили филма „Изобщо не бяха помпозни. Бяха много семпли и ни дадоха невероятна възможност да накараме селото си да блесне във филма. Филмът беше истинска находка", спомня си Паскуале.

Редактор: Цветина Петрова