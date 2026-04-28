Журналистът от BIRD.BG Димитър Стоянов съобщи в ефира на „Здравей, България“, че негово разследване разкрива предполагаеми разговори за предлагане на около 600 000 лева с цел влияние върху развитието на съдебни дела. Към публикацията има приложени три аудиозаписа.

Стоянов твърди, че гласовете в записите са разпознати като тези на бивш председател на Върховен административен съд и на бившия съдия Веселин Димитров, известен с прякора „Веско Лютеницата“. Според него Димитров е имал силни позиции в съда и е считан за близък до бившия му ръководител Георги Чолаков.

Журналистът посочи, че съдържанието на записите навежда на съмнения за „насрещна престация“, предлагана на магистрат или съдебен ръководител, като става дума за значителна сума, обсъждана както в левове, така и в евро. Той уточни, че конкретните съдебни производства не са изрично идентифицирани, но вероятно са свързани с казуси около „Евролаб“ и обществена поръчка за пътнически превози на БДЖ. "Става въпрос за дела с висок материален интерес – едното за около 4 млн. лева, а другото за приблизително 14 млн. лева", посочи той. Стоянов допълни, че по единия казус вече има подписано споразумение между Министерството на земеделието и „Евролаб“, като лабораторията функционира от името на държавата.

Как работят схемите за влияние върху съдебната система

Журналистът изрази притеснение от реакцията на Софийска градска прокуратура и избора на Емилия Русинова, като заяви, че го счита за незаконосъобразен.

От своя страна бившият председател на ВАС Георги Чолаков отрече да е водил подобни разговори и заяви, че записите може да са манипулирани или генерирани с изкуствен интелект.

Стоянов коментира и разследването, свързано с предполагаеми връзки между убития в Южна Африка Красимир Каменов-Къро и Размиг Чакърян. "Сред обсъжданите версии за поръчители на убийството са имената на Чакърян и Христофорос Аманатидис-Таки", заяви журналистът.

Стоянов твърди, че и двамата са свързвани с Делян Пеевски и с бившия следовател Петьо Петров-Еврото, като според него съществуват данни и свидетелски показания за предлагани суми с цел влияние върху наказателни производства.

