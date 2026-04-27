„Случаят „Осемте джуджета“ на практика е погребан и приключен. Макар и като метафора, това определение не е пресилено". Това заяви журналистът от платформата „Извън ефир" Борис Митов в студиото на „Здравей, България".

По думите му през април 2025 г. наблюдаващият прокурор Йордан Петров е издал постановление от над 50 страници, с което на практика се слага край на разследването. В документа, според информация на Митов, се съдържат дори цитати от антични автори като Езоп, както и подробен анализ на отношенията между Петьо Петров – Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса. Журналистът подчерта, че в постановлението се описва как две престъпни групи са функционирали паралелно – в определени моменти като конкуренти, а в други - като сътрудници. „Прокуратурата е напълно наясно с тези действия“, посочи Митов.

Той обърна внимание и на факта, че Йордан Петров е проверявал показания, насочени срещу негови преки ръководители, сред които Емилия Русинова и Борислав Сарафов. В крайна сметка прокурорът заключил, че няма доказателства, които да ги уличават в престъпна дейност, свързана със случая „Осемте джуджета“. По думите на Митов последвалите събития също будят въпроси. „През юни 2025 г. Русинова предлага Петров за повишение, а месец по-късно Сарафов го командирова във Върховната касационна прокуратура", припомни журналистът.

Той подчерта, че прокуратурата остава единствената институция, която може да предприеме действия по казуса, включително и по отношение на самия Сарафов. „В рамките на разследването е била разпитана и Ваня Стефанова, чиито показания са послужили като част от аргументите за липса на достатъчно доказателства", добави Митов.

Той даде и пример с друго свое разследване – за пътен инцидент, причинен от човек, свързан със Сарафов. Пострадалият умира месец по-късно, а нов наблюдаващ прокурор впоследствие „смачква“ делото. По думите му извършителят на катастрофата бил личен охранител на Сарафов.

В заключение журналистът подчерта необходимостта от реформа в съдебната система. „Трябва да се задвижи процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет и да бъде ясно кой, как и защо предлага определени кадрови решения“, заяви той.

