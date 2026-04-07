Министърът на правосъдието Андрей Янкулов внесе предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу изпълняващата функциите градски прокурор на София Емилия Русинова. Искането се базира на информация от МВР за съвместни пътувания на Русинова с Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, и Кристиян Христов. „Това го тълкувам като потвърждение, че не се касае за изолирани контакти, а за някакви трайни взаимовръзки между съответните лица при тези обстоятелства”, заяви Янкулов.

По думите на министъра са установени две конкретни пътувания през месеците юни и август 2021 г. Русинова, Петров и Христов преминавали границата с едни и същи автомобили. Янкулов подчерта, че по това време историята с „Осемте джуджета” вече е била публично известна от около година. Към онзи момент Емилия Русинова е била заместник апелативен прокурор на София.

Правосъдното министерство е получило справката за пътуванията на Емилия Русинова и Петьо Еврото

„Самият факт, че заместник на горестоящата прокуратура е в тесен контакт с лица, които към онзи момент са били проверявани от долустоящата прокуратура, е достатъчно притеснителен за мен”, подчерта министърът. Той допълни, че Русинова имала потенциални контролни правомощия върху работата на прокурорите, които трябвало да разследват нейните спътници.

Относно твърденията, че пътуванията били с издирвани лица, министърът уточни: „Към момента, когато са осъществени тези пътувания, Петьо Петров не е бил издирван. Той е обявен за издирване в по-късен момент, когато вече е привлечен в качеството на обвиняем по наказателното производство”.

Янкулов обаче квалифицира случая като тежко нарушение на Етичния кодекс. „Информацията около разследванията по казуса „Осемте джуджета“ е обвита в обичайната за прокуратурата процесуална мъгла. Там въобще не става ясно какво се случва. Единственото дело, за което имаме информация на какъв етап е, е това, което се води задочно срещу Петьо Петров в съда за измама на прокурори от Специализираната прокуратура”, коментира още той.

Нова процедура за избор на съдии в Общия съд на Европейския съюз

Министърът обяви, че днес е публикувана заповед за откриване на процедура по избор на кандидати за двама съдии в Общия съд на Европейския съюз. „Това е процес, който доста се забави във времето, тъй като вече около година нямаме съдии в Общия съд. Това води до редица логистични проблеми и до сериозен имиджов ущърб, който търпи страната”, обясни Янкулов.

Процедурата ще се проведе от петчленна комисия, която да гарантира независимост. „Идеята е да бъде максимално прозрачна, със състав, който да изключва каквото и да е политическо влияние. Комисията ще се състои от независими експерти, които да оценяват кандидатите”. Тя ще включва хабилитиран преподавател по наказателно право, двама съдии от ВКС, прокурор от ВКП и адвокат с над 12-годишен опит.

Андрей Янкулов призна, че процедурата вероятно няма да приключи в рамките на мандата на служебното правителство, но е било наложително тя да започне веднага, за да се спре забавянето.

