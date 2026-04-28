ЕП отне имунитета на румънската евродепутатка Диана Шошоака. Решението бе взето с голямо мнозинство на заседание на Европейския парламент.

Процедурата започна в края на миналата година, след като Главната прокуратура на Румъния обвини Шошоака в 11 престъпления, включително екстремистка пропаганда и незаконно отнемане на свобода.

Полиция влезе в сградата на румънския парламент

Диана Шошоака е румънска политическа фигура, която често попада в общественото и политическото внимание, най-вече заради изказванията и действията си.

През последните години срещу нея е имало няколко отделни разследвания в Румъния. Сред тях попадат обвинения за предполагаеми прояви на подбуждане към омраза, разпространение на екстремистки послания и други действия, които прокуратурата в Румъния е преценила като достатъчно сериозни, за да поиска снемане на защитата ѝ като евродепутат.

