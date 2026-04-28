С наближаването на активния сезон за пътувания, експертите предупреждават, че цените вероятно ще продължат да се покачват
Цените на горивата в Масачузетс преминаха границата от 4 долара за галон за първи път от повече от три години. Това покачване се усеща сериозно сред шофьорите. Как реагират хората и колко сериозно се отразява на бюджета им? Разказва Пол Бъртън от "Си Ен Ен".
Покачването на цените на горивата в Съединените щати е осезаемо. Някои американци, като Мат Белчър, споделят, че, когато и да зареждат, забелязват разлика в цената. Той казва, че цената е около 70 долара в сравнение с преди няколко месеца, когато е била около 50 долара.
Според североизточния клон на Американската автомобилна асоциация - средната цена вече достига малко над 4 долара за галон - ниво, невиждано от 2022 година.
САЩ няма да подновят облекчаването на санкциите върху иранския петрол
"Преминаваме към така нареченото "лятно гориво", чието производство е по-скъпо, което съответно повишава и цената на колонката", коментира Джилиан Йънг от североизточния клон на Американската автомобилна асоциация.
С наближаването на активния сезон за пътувания, експертите предупреждават, че цените вероятно ще продължат да се покачват. За много хора това вече означава промяна в плановете за лятото.
Най-силно натискът се усеща от хората, които разчитат на автомобилите си за работа. "Високите цени на горивата ни убиват", каза Пол Андерсън, който е шофьор на Uber.
От североизточния клон на Американската автомобилна асоциация съветват хората, които планират пътувания, да резервират възможно най-рано, преди ново поскъпване. "Ако видите добра оферта, по-добре я грабнете още днес", съветва Джилиан Йънг.
За някои обаче решението е друго - по-малко пътувания и повече време у дома. "По-малко шофиране и по-малко семейни пътувания - просто не можем да си го позволим", каза Пол Андерсън.Редактор: Ивета Костадинова
