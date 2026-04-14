Министерството на финансите на САЩ обяви, че не планира да поднови временното облекчаване на санкциите върху иранския петрол, въведено за смекчаване на енергийните последици от войната, съобщи ведомството във вторник.

„Краткосрочното разрешение, позволяващо продажбата на иранския петрол, вече задържан в морето, ще изтече след няколко дни и няма да бъде подновено”, се казва в изявлението, в което министерството посочва, че поддържа „максимален натиск” върху Техеран.

Първоначалното разрешение покриваше доставката и продажбата на ирански петрол и нефтени продукти, натоварени на кораби преди 20 март, и беше в сила до 19 април. То бе въведено от администрацията на Тръмп като част от мерки за овладяване на рязко поскъпналите енергийни цени след началото на войната на 28 февруари, наред с подобно облекчаване на санкциите върху руския петрол в морето.

Напрежението около енергийните доставки се изостри, след като Иран на практика блокира Ормузкия проток в отговор на американско-израелските удари - през него преминава около една пета от световните доставки на петрол и газ. Въпреки постигнатото двуседмично примирие между САЩ и Иран, преговорите в Пакистан не донесоха пробив, а президентът Доналд Тръмп впоследствие нареди блокада на иранските пристанища.

