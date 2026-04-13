Централното командване на САЩ обяви, че от 10 ч. източноамериканско време (17 часа българско) ще въведе блокада на иранските пристанища. Мярката ще важи за всички плавателни съдове, независимо от флага им, ако влизат или излизат от ирански пристанища или крайбрежни зони.

От командването уточняват, че корабите, които не са свързани с Иран, ще могат свободно да преминават през Ормузкия проток. Въпреки скорошното примирие, корабоплаването в стратегическия коридор остава ограничено, като от влизането му в сила са преминали едва около 40 граждански съда.

САЩ отправят „прекомерни изисквания” по отношение на Ормузкия проток, съобщават ирански медии

Новината идва на фона на неуспешни 21-часови преговори между Вашингтон и Техеран в Исламабад, които приключиха без резултат и поставят под въпрос крехкото споразумение за спиране на огъня. Конфликтът, продължаващ вече седем седмици, отне хиляди жертви и разтърси световните пазари.

"Мисля, че Иран е в много лошо състояние, отчаяни са. Имахме среща, която продължи 21 часа. Ние разбираме ситуацията по-добре от всеки друг. И за да е ясно: Иран няма да притежава ядрено оръжие. Няма никакъв шанс да го получат, макар че все още го искат. И това го показаха ясно онази вечер", каза Тръмп.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му е водила разговорите добросъвестно, но в последния момент е била изправена пред нови и неприемливи искания. Той предупреди, че „добрата воля ражда добра воля, а враждебността – враждебност“.

След съобщението за блокадата цените на петрола отново тръгнаха нагоре след кратък спад, породен от надеждите за дипломатически пробив.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че не го е грижа дали Иран ще се върне за нов кръг преговори, съобщи "Уолстрийт джърнъл".

"Не ме е грижа дали ще се върнат, или не. И да не се върнат - за мен няма значение", каза американският лидер след провала на преговорите с Техеран. Пред репортери в базата "Андрюс" в Мериленд той посочи, че "армията им вече я няма, а ракететите им са изчерпани".

Иран: Американската морска блокада е незаконна и представлява пиратство

Иранските въоръжени сили заявиха, че морската блокада на САЩ, която трябва да започне днес, е незаконна и представлява акт на пиратство, като предупредиха, че нито едно пристанище в Персийския залив няма да бъде в безопасност, ако иранските бъдат застрашени.

„Ограниченията, наложени от престъпна Америка върху морската навигация и транзита в международни води, са незаконни и представляват пример за пиратство“, се казва в изявление на централното командване на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“.

„Ако сигурността на пристанищата на Ислямска република Иран във водите на Персийския залив и Арабско море бъде застрашена, нито едно пристанище няма да бъде безопасно“, се допълва в изявлението.

