Какви са очакванията към депутатите от 52-рото НС? Темата в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха журналистът Мира Баджева, политологът доц. Милен Любенов и първият зам.-главен редактор на „24 часа” Юри Велев.

„Еуфория няма, но очакване има - за това да видим един по-дълъг парламент", заяви Баджева.

"След толкова години на политическа нестабилност едва ли можем да говорим за еуфория, но поне това, на което аз се надявам, е да видим една нормализация и най-накрая държавата да заработи отново на пълни обороти", подчерта от своя страна доц. Милен Любенов

От своя страна Юри Велев коментира: "Всички очакват да се завърне един по-културен, по-цивилизован парламентаризъм".

Какво се очаква от управлението на Румен Радев

По отношение на избора на председател на НС той заяви, че според него "мандатът си личи по първия ден". "Имам предвид, че ние малко или много гадаем какво ще се случи в този мандат заради някои особености на предизборната кампания. Това, което ще видим при избора на председател, ще покаже по някакъв начин какъв ще е духът и стилът в това Народно събрание", посочи той.

Според Баджева към новата власт има както много очаквания, така и много разочарования, натрупани през последните пет години, през които осем пъти ходихме на избори. "В момента, струва ми се, че Румен Радев и неговият екип имат да решават много въпроси, които са свързани именно с джоба на българина - с материалните аспекти на нашето битие. И да, много по-малко еуфория и фойерверки се очаква да има при това управление. Но от друга страна, фактът, че той беше президент два мандата, му носи и излъчване на институционалност, което липсваше през последните пет години“, коментира тя.

Доцент Любенов подчерта, че премиерският пост и президентските функции са различни и изискват различни качества. "Така че Радев сега ще влезе в нова роля, която изисква съвсем друг тип умения. Президентската институция в България е по-скоро церемониална - има малко прерогативи за пряко влияние в политическия процес, с изключение на кризите, когато президентите формират служебни кабинети. Но сега трябва да видим съвсем различен подход, защото предизвикателствата пред страната са големи както вътрешнополитически, така и геополитически. Премиерът трябва да взема бързи и понякога непопулярни решения, без да се поддава на емоции и обществен натиск, докато президентската институция е обратното – там общественото мнение и рейтингът са важни. Тук се изисква действие“, категоричен е той.

Велев заяви, че има множество предизвикателства пред новото управление. "Конкретните предизвикателства са поне три - цените, справедливостта и геополитическата обстановка, която остава турбулентна. Четвъртото е, че е много трудно да се управлява общество с ниско доверие в институциите. Трябва да се възстановява това доверие. Интересно ще бъде дали ще видим Румен Радев в ролята на строител, а не в предишни роли“, обясни той.

Редактор: Станимира Шикова