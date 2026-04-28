Гърция отлага прилагането на новите изисквания за автомобилните аптечки. Това решение на властта дава "глътка въздух" на милиони собственици на превозни средства, пише Ta nea.

Промените, свързани със задължителното оборудване за първа помощ в автомобилите, влизат в сила от 1 януари 2027 година, сочи информацията в гръцкия "Държавен вестник".

По този начин шофьорите печелят повече време да се адаптират към новите изисквания на наредбата.

Очаква се това решение да намали натиска върху гражданите и да позволи на автосервизите и доставчиците да осигурят адекватни запаси от новото оборудване. Същевременно се припомня, че наличието на пълна и актуална аптека в превозното средство остава задължително за всички шофьори.

