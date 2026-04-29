В сряда дневните температури ще са от 15 до 20 градуса. Около обяд бързо ще се заоблачи с изгледи до вечерта да превали дъжд. В планините, в Югозападна и в Централна Южна България валежите ще са временно интензивни, с гръмотевици и риск от градушка.

В четвъртък ще вали почти в цялата страна. По-значителни количества ще се акумулират в Югозападна и Централна Южна България. Отново там е възможно да се оформят гръмотевични процеси с риск от градушка.

В хода на застудяването, в четвъртък привечер, през нощта и в петък в планините на Западна и Централна България ще вали сняг. Ранните прогнози допускат в хладните часове на денонощието сняг да падне и на надморска височина под 1300 метра в ниския планински пояс. Ще има усложнения в трафика по планинските проходи и пътища.

Сутрините в първите 3-4 дни на май ще са студени, като термометрите в някои райони ще докоснат нулата с висок риск от слана. Дневните температури също ще са ниски – в четвъртък от 8 до 13 градуса, в петък, събота и неделя – между 10 и 15.

През почивните дни облачността за кратко ще се разкъса, но ще остане променлива. Отново ще има валежи от дъжд – кратки и временно интензивни.

В първата пълна майска седмица времето ще се успокои. Облаците ще са с чести слънчеви разкъсвания, но не и без пролетни дъждове. Ранните прогнози допускат локални, интензивни валежи с гръмотевици и риск от градушки около 10 май. Дневните температури ще се повишат осезаемо до нива от 20-25 градуса.

Климатологът Симеон Матев коментира застудяването в ефира на "Здравей, България". По думите му според изчисленията средната температура за месец април е малко под нормата.