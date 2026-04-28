Три случая на заразяване с лептоспироза са регистрирани на гръцкия остров Закинтос. Един от пациентите, 74-годишен мъж, е починал след лечение в болница, докато другите двама, на 21 и 34 години, са в стабилно състояние, като единият вече е излекуван, информира БТА.

От Националната организация за обществено здраве уточняват, че между трите случая няма епидемиологична връзка. Заразените са от различни райони на острова, не са роднини и не работят на едно място, което изключва общ източник на заразяване.

Лептоспирозата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерии от рода Leptospira. Най-често се предава чрез контакт със замърсена вода, почва или храна, особено при наличие на урина от заразени животни като гризачи. Заразяването става при попадане на бактерията в организма през наранена кожа или лигавиците. Симптомите включват висока температура, главоболие, мускулни болки, отпадналост и повръщане, а в по-тежки случаи могат да бъдат засегнати черният дроб и бъбреците. При липса на навременно лечение заболяването може да доведе до сериозни усложнения и дори смърт.

Здравните власти отбелязват, че на Закинтос по принцип се отчита по-висока честота на подобни инфекции. В края на март на острова са регистрирани обилни валежи и локални наводнения. Тези условия, които благоприятстват разпространението на бактерията. На място е изпратен екип от експерти, който да следи ситуацията и да предложи мерки за ограничаване на заразата.

