Властите в Шри Ланка съобщиха, че 22 будистки монаси са били арестувани за притежание на над 110 килограма канабис, който е незаконен в южноазиатската държава, на международното летище в столицата Коломбо. Това е най-големият арест на наркотици, извършван досега на терминала, пише CNN.

Властите съобщиха, че мъжете, които са се връщали от Тайланд, са имали куфари, всеки от които е съдържал повече от пет килограма канабис, според държавния вестник Daily News. Полицията съобщи, че операцията е била извършена въз основа на сигнал. Наркотиците са били скрити в багаж в специално модифицирани фалшиви дъна.

Според официалния правителствен новинарски портал, приблизителната стойност на наркотиците е над 3,45 милиона долара. По данни на Daily News това е първият случай, при който будистки монаси са арестувани на летището, пренасящи незаконни наркотици.

Twenty-two Sri Lankan monks returning from Thailand have been arrested at the main international airport with 110 kg (242 pounds) of powerful cannabis, officials say. Customs officials say it was the largest single detection of Kush at the airport. https://t.co/I5WPgtpO8C pic.twitter.com/zouK5Vb21Q — AFP News Agency (@AFP) April 27, 2026

Групата, съставена от млади мъже от различни части на Шри Ланка, е пътувала до Тайланд на 22 април, използвайки билети, осигурени от спонсор.

Бюрото за борба с наркотиците на полицията на Шри Ланка разследва дали контрабандата е свързана с местни мрежи за разпространение на наркотици. Според държавните медии монасите ще се явят пред съд на Негомбо.

