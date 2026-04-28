Дрогата е на стойност над 3.45 млн. долара

Властите в Шри Ланка съобщиха, че 22 будистки монаси са били арестувани за притежание на над 110 килограма канабис, който е незаконен в южноазиатската държава, на международното летище в столицата Коломбо. Това е най-големият арест на наркотици, извършван досега на терминала, пише CNN.

Властите съобщиха, че мъжете, които са се връщали от Тайланд, са имали куфари, всеки от които е съдържал повече от пет килограма канабис, според държавния вестник Daily News. Полицията съобщи, че операцията е била извършена въз основа на сигнал. Наркотиците са били скрити в багаж в специално модифицирани фалшиви дъна.

Според официалния правителствен новинарски портал, приблизителната стойност на наркотиците е над 3,45 милиона долара. По данни на Daily News това е първият случай, при който будистки монаси са арестувани на летището, пренасящи незаконни наркотици.

Групата, съставена от млади мъже от различни части на Шри Ланка, е пътувала до Тайланд на 22 април, използвайки билети, осигурени от спонсор.

Бюрото за борба с наркотиците на полицията на Шри Ланка разследва дали контрабандата е свързана с местни мрежи за разпространение на наркотици. Според държавните медии монасите ще се явят пред съд на Негомбо.

Източник: CNN

