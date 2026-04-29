Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отчете липса на предприети мерки от страна на изпълнителната власт в ключови сектори като храните и горивата.

Още през декември антимонополният орган представи междинни резултати от секторен анализ на пазара на храни, който установи сериозни структурни проблеми като фактор за ръста на цените. В отговор КЗК е изготвила конкретни препоръки, включително законодателни промени, изпратени до Министерския съвет, Министерството на финансите и Министерството на земеделието и храните.

Паралелно с това, след анализ на пазара на горива и във връзка с производства срещу „Лукойл“, на 4 март Комисията е изпратила предложения за действия и към правителството.

До момента обаче нито една институция не е уведомила КЗК за предприети мерки, въпреки изпратените напомнителни писма. Според Комисията, без координация между регулатора и изпълнителната власт не могат да се постигнат ефективни резултати.

На 12 май КЗК ще проведе закрито заседание, на което ще приеме пакет от мерки за секторите храни, горива и лекарства, както и ще обсъди започване на нови производства.

От КЗК изразяват очакване за по-активен институционален диалог и координирани действия в защита на конкуренцията и потребителите.

