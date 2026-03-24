Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) няма преки правомощия върху цените на горивата на дребно, освен ако те не се формират на базата на забранени споразумения. Разликите в тарифите по бензионостанциите не дават основание да се счита, че има съгласувана практика между търговците на дребно. Това каза редседателят на контролния орган Росен Карадимов след среща с президента Илияна Йотова. Основна тема на разговора бяха възможните механизми и мерки за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Очаква се до няколко дни "Лукойл" и други търговци на едро да дадат информация за промените на цените на едро. "Безспорно "Лукойл" е в господстващо положение в България, но въпросът е дали злоупотребява с него. Това трябва да реши съдът. Но рафинерията и дружествата трябва да следват пазарно поведение и да не правят онова, заради което сме им наложили санкции", коментира още Карадимов.

Битката за Ормузкия проток: Ще се задълбочи ли кризата с горивата

Йотова изтъкна необходимостта от изготвянето от служебния кабинет на цялостен пакет от мерки, който да отчита различни сценарии за развой на ситуацията в Близкия изток и дългосрочните ефекти от него – не само върху цените на горивата, а и върху цените на основни потребителски стоки.

Основен фокус беше поставен върху нуждата от спешни мерки за земеделските производители, за да се избегне продоволствена криза.

В рамките на срещата Карадимов запозна президента с резултатите и напредъка по секторните анализи на антимонополния орган в ключови икономически сектори – на пазарите на храни, лекарства и продуктовите такси. Бяха обсъдени и препоръките на КЗК към изпълнителната власт и особения управител на дружествата от групата „Лукойл“ по отношение на пазара на горивата. Препоръките са резултат от последния приет секторен анализ на КЗК и извършвания постоянен мониторинг на този пазар.

Редактор: Кирил Нинов