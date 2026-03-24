Втори ден литър дизел у нас се продава на средна цена от 1,60 евро по данни на търговци. Именно тази цена беше определена от кабинета за максималната, след която при три поредни дни на достигане, може да бъде активиран механизмът за подпомагане на най-нуждаещите се у нас.

Междувременно - цената на бензина не спира да расте. Всичко това се случва на фона на известно успокояване на пазара на петрол като реакция след решения на американския президент Доналд Тръмп.

Справка на NOVA показа, че най-масовият тип бензин се търгува с един евроцент по-скъпо в сравнение с вчера. Днес струва 1, 45 евро за литър. Спрямо датата на избухването на войната в Близкия изток и бомбардировките в Иран бензинът на колонките в страната е скочил с 19 цента. Към момента дизелът поддържа най-високата си цена и се търгува за 1, 60 евро за литър. Спрямо вчера промяна в цената няма, а спрямо края на февруари той е скочил с точно 31 евроцента.

Цената на петрола отново премина над границата от 100 долара

Цената на суровия петрол тип „Брент” отново премина границата от 100 долара за барел, въпреки че в понеделник претърпя рязък спад. След като американският президент Доналд Тръмп отложи последващите удари срещу Иран, пазарите реагираха позитивно. Днес обаче инвеститорите са настроени по-песимистично, тъй като Техеран отрече, че се преговаря със САЩ.

„Хората, с които американците евентуално биха били в контакт, не са обезателно тези, които могат да вземат окончателни решения. Окончателните позиции са в ръцете на Ислямската революционна гвардия”, смята международният анализатор Мартин Табаков.

„В Иран има един триумвират. Първият - Мохсен Резаи, който беше назначен от Моджтаба Хаменей, вторият е Калибаф – председателят на парламента и реалният командващ, който държи конците, това е Ахмед Лахиди“, посочи арабистът проф. Владимир Чуков.

Големият спор е за Ормузкия проток. Според Табаков опциите за отблокирането му са две. „Едната е посредством дипломация. А другата, която е от по-обективен порядък, предвид това, че Иран не е склонен да отблокира този проток, е чрез военни действия“, каза експертът.

Работодатели настояват за спешни мерки заради енергийната криза

Именно Ормузкият проток е в центъра на 15-точковия план на САЩ. Той съдържа предложения към Иран. „Големият проблем е нефтът на Иран да не върви към Китай. Обаче какво е условието? Двете държави да управляват Ормузкия проход – САЩ и Иран“, коментира Чуков.

На този фон притесненията на българите, които днес заредиха колите си с гориво, остават.

Правителството заяви готовност да предприеме допълнителни мерки, ако програмата за помощи не даде очаквания резултат. А именно – да се откаже от вдигане на тол таксите от 1 април за тежкотоварни камиони.