Обединените арабски емирства напускат ОПЕК и ОПЕК+. Това решение нанася тежък удар на страните износителки на петрол и техния фактически лидер Саудитска Арабия.

Това става в момент, в който войната с Иран причини исторически енергиен шок и разклати световната икономика.

Напускането на ОАЕ, дългогодишен член на ОПЕК, може да създаде хаос и да отслаби групата, която обикновено се стреми да покаже единен фронт въпреки вътрешните разногласия по редица въпроси - от геополитика до производствени квоти, пише "Ройтерс".

Производителите от ОПЕК в Персийския залив вече се затрудняват да превозват петрол през Ормузкия проток, през който преминаваше 1/5 от световния суров петрол и втечнен природен газ.

Излизането на ОАЕ от ОПЕК обаче представлява голяма победа за президента на САЩ Доналд Тръмп, който обвини организацията, че „ограбва останалия свят“, като завишава цените на петрола. Той също така свърза военната подкрепа на САЩ за Персийския залив с цените на петрола, заявявайки че макар САЩ да защитават членовете на ОПЕК, те „експлоатират това, като налагат високи цени на петрола“.

Решението идва, след като ОАЕ, регионален бизнес център и един от най-важните съюзници на Вашингтон, критикува другите арабски държави, че не са направили достатъчно, за да ги защитят от многобройни ирански атаки по време на войната. Ануар Гаргаш, дипломатическият съветник на президента на ОАЕ, критикува реакцията на арабските страни и страните от Персийския залив на иранските атаки в сесия на Форума на влиятелните лица в Персийския залив в понеделник.