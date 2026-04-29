След шест месеца планов ремонт, днес официално откриват рехабилитираната писта на Летище Бургас. Съоръжението с дължина 3200 метра се ремонтира от ноември миналата година и приключва броени дни преди старта на летния туристически сезон. Инвестицията е за над 60 млн. евро. Пистата не е била ремонтирана от 80-те години на миналия век.

„Някои от най-големите самолети се обслужват на Летище Бургас. Подсигуряваме по-голям комфорт, ресурсът на пистата се увеличава много и тя ще ни служи вярно”, каза директорът на летището Васил Атанасов.