Едно летище не може да се трансформира за 5-6 години. Сега през април ще станат 5 години, откакто започнахме - от началото на концесията. На аерогарата в Мюнхен ѝ е отнело повече от 20-30 години да се превърне в това, което е, така че пътят е дълъг. Това заяви изпълнителният директор на летище София "Васил Левски" Хесус Кабайеро в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS. По думите му големите планове за бъдещето на летището не са отпаднали и концесионерът ще го направи първото петзвездно регионално летище.

Информационният повод за срещата бе новоокритата бизнес ложа на аерогарата, която представлява първата голяма трансформация от началото на действието на концесията.

"Това е част от амбициозната ни цел- да трансформираме това летище, да го развием и да го превърнем в първото петзвездно регионално летище в Европа. Това е първата класа в летищната индустрия. Затова наистина искаме да станем първото петзвездно регионално летище в Европа. Това е нашата амбиция - да дадем най-доброто изживяване, най-доброто качество, най-добрите услуги на нашите клиенти, като за целта адаптираме услугите си към профила на пътниците. Защото имаме 4 или 5 вида пътници - такива, които пътуват със семейството си, бизнес класа, пътуващи с цел отдих и дори пътници, които пътуват с домашен любимец. Така че това, което правим, е на всяка стъпка от това пътуване да се адаптираме към профила на нашите пътници. Бизнес салонът, в който сме, е част от тази трансформация. През 2020-2021 г., когато започнахме концесията, направихме план за летището заедно с Терминал 3, чийто строеж ще започнем след това лято. И цялостният ремонт на Терминал 2 - това е цялостна концепция да постигнем тази цел, а именно най-висока класа", обясни Кабайеро.

Ложата е струвала около 1 милион евро, но от летището подчертават, че това е само първата фаза и че тя ще продължи да се развива.

Хесус Кабайеро отговори и на въпроса дали концесионерът все пак ще изпълни всички поети задължения за инвестиции в летището: "Обещахме 624 милиона евро. До днес сме инвестирали 100 милиона евро в това летище. Допълнителни 250 милиона евро са инвестицията за новия Терминал 3 през следващите 4 години. Ние инвестираме не само в капацитет, но също и в дигитализация, иновации, в пълното неутрализиране на въглеродния отпечатък. Досега сме намалили емисиите си до 73 процента. До 2031 г. ще ги намалим до 85% и ще постигнем нулев въглероден отпечатък до 2036 г.".

Все пак той признава, че може би е имало грешна комуникация, защото гражданите очакваха по-бързи действия: "Това, което правим, е едновременно с трансформацията на летището - Терминал 1, Терминал 2, разработваме проекта, планираме, пускаме поръчки и кандидатстваме за разрешителното за строеж. Защото започнахме през 2021-22 г. Подготвихме проекта, кандидатствахме за оценка на въздействието върху околната среда, кандидатствахме за разрешително за строеж и през май-юни, след 4-5 години, ще получим разрешението за строеж. Така че ни отне 3-4 години само да получим разрешителното за строеж. В момента, в който го получим, през септември ще започнем строежа".

Кабайеро коментира и високите цени в търговските обекти на българското летище: "Трябва да правим разлика - дали имаме предвид цените на летищните такси. Тоест, когато си купувате билет за пътуване, плащате и летищната такса, тоест част от цената на билета отива за летището. Нашите такси са едни от най-ниските в региона. Те са дори по-ниски от тези на аерогарите във Варна и Бургас. Имаме най-ниските летищни такси сред столичните летища в Европа. Така че сме много конкурентоспособни. Защо е така - защото в авиоиндустрията има много голяма конкуренция и авиолиниите взимат решения на базата на разходите. Затова те се местят, а ние успяваме да ги привлечем благодарение на нашата конкурентоспособност. И това е нашата цел - да продължим да имаме тази конкурентоспособност и най-ниските летищни такси в региона. Това е едната страна. А другата- това са цените, които клиентите и пътниците плащат, когато пазаруват храни и напитки в нашите магазини или дори в този бизнес салон. Ние извършваме мониторинг на цените, правим сравнителен анализ и нивата ни са по-ниски от средното за Европа, разбира се, но също така трябва да разберете какъв е бизнес моделът на концесиите. Защото при концесионния модел ние делим с правителството 32 процента от нашите доходи, така че се налага това също да се добавя към цената. И затова цените тук са различни от тези в града, дори при положение че извършваме мониторинг".

Концесионният модел: На карта (коментар на водещия)

Модерна градска архитектура, излят бетон и повече стъкло. Квадратни, сиво-бели блокове, които да приличат максимално много на тези на летището в Мюнхен. Изграждането на трети терминал, който да бъде свързан с втори и така да се получи жива връзка между тях. Много паркинги, които да поемат трафика, карго терминал на мястото на Терминал 1 и превръщане на летището в мини-мол с много магазини, местни производители и създаване на усещане, че си в България.

Дами и господа, тези думи са писани от мен преди 6 години, след като бях поканен от спечелилия концесията на летище София консорциум от инвеститори "Софкънект". Тогава бях поканен да посетя летище Мюнхен, за да видя - аз и други колеги, как ще изглежда нашето след време. Припомних си тези редове, защото през изминалата седмица посетих отново и нашето летище, вече 5 години след началото на концесията. И мога да кажа - засега нищо от това, което очевидно се е очаквало да се случи тук, не се е случило наистина.

Говорих с изпълнителният директор Хесус Кабайеро, който опита да ми обясни защо строителните и модернизационните дейности се бавят. Информационният повод все пак беше нещо ново - откриването на новата бизнес ложа на летището, която ще бъде достъпна за всички посетители срещу определена сума. Това е добра новина, защото този тип премиум продукти привличат вниманието на богатите туристи, но проблемите на летище София, което вече междувременно се казва "Васил Левски", са по-големи и имат нужда от бързо адресиране.

Защо този въпрос е важен? Дори не говорим за туризъм, за вход към страната, оставете тези неща. Важно е, защото това е първата толкова голяма концесия на инфраструктура със значение за националната сигурност и това как тя ще се развие, ще определи начина, по който всички ние ще мислим за концесионния модел, който толкова често съм хвалил в това предаване. Отговорността е голяма.

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова