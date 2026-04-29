Алпинист загина след падане от фасадата на сграда в Пловдив. По предварителни данни мъжът извършвал ремонтни дейности, съобщават от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.

Млад работник почина след падане от скеле на новострояща се сграда в Плевен

Работник падна от висок етаж на строеж в Кърджали

Инцидентът станал около 19:30 часа във вторник на ул. „Славянска", съобщава кореспондентът на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова. На място пристигнали два пожарни автомобила и линейка.

